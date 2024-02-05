В Туве с 10 по 12 февраля запретили продажу алкоголя

В этот период в республике празднуют Новый год Шагаа

ТАСС, 5 февраля. Продажа алкоголя в магазинах муниципальных образований Тувы запрещена с 10 по 12 февраля в дни празднования тувинского Нового года Шагаа, сообщает правительство республики.

"С 10 по 12 февраля в дни празднования Шагаа [тувинский Новый год] запрещено продавать спиртосодержащие напитки в муниципальных образованиях Республики Тыва", - сообщили в правительстве.

По данным правительства, в дни праздника на улицах крупных городов увеличится число экипажей полиции. Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил в своем официальном Telegram-канале, что в Шагаа руководители районов и поселений возьмут под контроль организацию обрядов и ритуальных мероприятий в местах массового скопления людей. "Министерству здравоохранения - обеспечить медицинское обслуживание мест проведения молебнов и обрядов "Сан салыры", - написал Ховалыг.

Дата Шагаа каждый год меняется. Она рассчитывается по лунному календарю. Чаще всего праздник отмечается в конце зимы - начале весны. В этом году праздник наступает 10 февраля. Согласно традиции, праздник символизирует очищение, новую жизнь. В дни Белого месяца принято ходить в гости, угощать родных и близких молочными продуктами, украшать алтарь в доме.