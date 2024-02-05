Самарский университет разработал спецкурс по космическому программированию для школьников

Занятия будут проходить на базе лабораторий университета по 1,5 часа дважды в неделю

ТАСС, 5 февраля. Специалисты самарского университета им. Королева разработали спецкурс по ракетостроению и космическому программированию для школьников. За два месяца обучения юные конструкторы и программисты сконструируют и запустят в небо мини-ракеты, сообщили в пресс-службе вуза.

"Самарский университет им. Королева разработал для школьников образовательный спецкурс "Программирование и ракеты". Пилотная образовательная программа, рассчитанная на учащихся 7-11-х классов, будет запущена в университете уже в этом месяце и завершится в апреле. В ходе обучения юные конструкторы и программисты, разбившись на команды, под руководством наставников спроектируют, построят и запустят в небо действующие модели ракет, оснащенные необходимой электронной начинкой - приборами, датчиками и так далее" - говорится в сообщении.

Записаться на эту программу может любой самарский школьник. Занятия будут проходить на базе лабораторий университета по 1,5 часа дважды в неделю, возраст участников - от 12 лет. Обучать ребят будут студенты старших курсов и аспиранты, для проведения занятий в университете разработали электронный конструктор RaCEboard. Изготовлено уже более 80 комплектов этого конструктора.

"RaCEboard представляет собой набор готовых электронных плат с разъемами, своего рода электронный "лего", из этих плат можно легко и быстро собирать - как бургер или бутерброд - различные компоненты необходимого бортового оборудования. Например, на плате телеметрии уже есть собранные модули радиопередатчика и спутниковой навигации с соответствующими антеннами, готовая плата питания отвечает за каналы управления сервоприводами и двигателем постоянного тока, а на плате датчиков разместились барометр, акселерометр, гироскоп, магнетометр, линия мультиплексора и выходы различных цифровых интерфейсов. С помощью плат этого конструктора можно собрать электронный "мозг" вашего устройства, будь то модель лунного ровера или робот-манипулятор, действующая модель ракеты или самолета. Это платы со множеством датчиков, отслеживающие состояние вашего устройства и реализующие алгоритм, который вы сами запрограммировали", - рассказал разработчик курса "Программирование и ракеты" и конструктора RaCEboard, сотрудник Инжинирингового центра Самарского университета им. Королева Антон Полтораднев.

RaCEboard позволяет получать данные о местонахождении устройства, определять высоту относительно уровня моря и ориентацию в пространстве, управлять двумя сервоприводами и двигателем постоянного тока, передавать данные по радиоканалу на частоте 433 МГц на расстояние до 5 км, работать с различными внешними устройствами и датчиками. Также заложена возможность использования Wi-Fi и Bluetooth.