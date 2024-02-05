В Новосибирске место снесенного после взрыва дома зарезервировали от застройки

Как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, воспоминания после трагедии еще "очень остры"

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Место, снесенного после взрыва газа дома в Новосибирске, где погибли 15 человек, зарезервировали от жилой застройки. Там планируется создать общественное пространство в память о погибших, сообщила ТАСС вице-мэр Анна Терешкова.

"Мы зарезервировали территорию, она закреплена, чтобы там ничего точно не строили никогда. Мы сейчас спокойно собираем пожелания жителей, еще не прошло достаточно времени, еще воспоминания очень остры. То, что там будет, зависит от желания жителей, может быть, они захотят детскую площадку, может быть, сквер или аллею", - сказала собеседница агентства.

Утром 9 февраля 2023 года произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном панельном доме на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска, в результате обрушились два подъезда. Погибли 15 человек и еще 11 получили травмы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Были задержаны два человека - Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые представились сотрудниками ООО "Межрегионгаз-сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. В конце января дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Потерпевшими по делу признаны 135 человек. Им причинен имущественный ущерб в сумме более 380 млн рублей.