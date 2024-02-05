Минздрав сообщил об улучшении состояния госпитализированных после обстрела в Лисичанске

В крайне тяжелом состоянии остаются двое пациентов из шести

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Состояние пострадавших, госпитализированных в результате обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске 3 февраля, улучшается. В крайне тяжелом состоянии остаются двое пациентов из шести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"Специалисты Луганской республиканской клинической больницы оказывают необходимую медицинскую помощь шестерым пострадавшим при обстреле пекарни в городе Лисичанске. Состояние пациентов улучшается, в крайне тяжелом состоянии остаются лишь двое пострадавших, еще три человека в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Минздрава России организовали телемедицинскую консультацию для луганских коллег, она пройдет в понедельник. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ, напомнили в пресс-службе.

ВСУ 3 февраля атаковали ракетами HIMARS город Лисичанск в ЛНР. Удар пришелся по пекарне. В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, в том числе ребенок. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательную операцию - из-под завалов удалось спасти 10 человек. Глава республики Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах удара.