СМИ: кабмин Финляндии 8 февраля обнародует решение о продлении закрытия границы с РФ

По информации газеты Ilta-Sanomat, решение о продлении закрытия будет обосновано тем, что ситуация на границе не изменилась

ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Финляндии готовит основания для продления закрытия пропускных пунктов на границе с РФ, новое решение обнародуют 8 февраля на общем заседании правительства. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Ilta-Sanomat.

По их данным, решение о продлении закрытия будет обосновано тем, что ситуация на границе не изменилась.

Глава кабмина Финляндии Петтери Орпо 3 февраля в интервью телеканалу Yle заявил, что страна не может снять ограничения на перемещение граждан через границу с Россией из-за присутствия в приграничье лиц, "желающих нелегально въехать в Финляндию".

В настоящее время пункты пропуска на финско-российской границе закрыты до 11 февраля в соответствии с решением кабмина Финляндии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.