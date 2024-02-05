Путин наградил космонавта Артемьева орденом Гагарина

Его отметили "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Гагарина летчика-космонавта, Героя России Олега Артемьева. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, Артемьев представлен к награде "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции".

Артемьев родился в 1970 году в Риге (Латвийская ССР, ныне Латвийская Республика). Свой первый полет в космос совершил в марте - сентябре 2014 года в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-12М" и 39/40-й основной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) вместе с космонавтом Александром Скворцовым и американским астронавтом Стивеном Свонсоном. Вместе со Скворцовым дважды выходил в открытый космос.

В марте - октябре 2018-го Артемьев был командиром корабля "Союз МС-08" и бортинженером экспедиции МКС-55/56. Участвовал в одном выходе в открытый космос, во время которого были запущены университетские наноспутники "Танюша-ЮЗГУ-3", "Танюша-ЮЗГУ-4", а также два образовательных наноспутника SiriusSat.

В марте - сентябре 2022 года выполнил третий космический полет в качестве командира корабля "Союз МС-21" и экспедиции МКС-67. Стал вторым специальным корреспондентом ТАСС на орбите Земли (первым спецкором ТАСС на МКС был космонавт Александр Мисуркин).

В общей сложности за три полета Артемьев провел в космосе 560 суток, 18 часов и 7 минут.