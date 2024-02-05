СМИ: в Болгарии сотрудника МВД подозревают в шпионаже в пользу России

Утверждается, что подозреваемый передавал информацию о расследованиях, которые спецслужбы вели в отношении российских фирм на территории страны

СОФИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Представители специальных служб и полиции проводят обыски в Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП), один из сотрудников которой обвиняется в шпионаже, сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на прокуратуру. Как подтвердил данные агентства главный секретарь МВД Живко Коцев, "шпионаж осуществлялся в пользу иностранного государства, речь идет о России".

"Акция в ГДБОП - это факт, она проводится в результате совместных действий спецслужб, прокуратуры, службы внутренней безопасности МВД. Речь идет о сотруднике МВД, который находился под наблюдением и контролем. Подтверждаю, что речь идет о шпионаже, но на данном этапе воздержусь от дополнительных комментариев. Подозревается шпионаж в пользу иностранного государства, речь идет о России", - уточнил Коцев.

Сотруднику будет предъявлено официальное обвинение, добавляет агентство.

Болгарские СМИ со ссылкой на источники в МВД утверждают, что задержанный сотрудник ведомства передавал информацию о расследованиях, которые спецслужбы вели в отношении российских фирм на территории страны.

Газета "24 часа", также ссылаясь на свои источники, информирует, что спецоперация проводится и в Государственном агентстве национальной безопасности, где задержали еще одного человека. Официального подтверждения информации нет.

Ожидается, что 6 февраля состоится брифинг, на котором будут сообщены подробности происшествия.