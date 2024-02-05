В Тюменской области в одной из деревень ввели карантин по бешенству животных

На территории населенного пункта запретили мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, а также их отловом

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных ввели в деревне Малиновка в Тюменской области, об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"В деревне Малиновке Тюменского района введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано сегодня", - говорится в сообщении.

Региональным управлением ветеринарии утверждены планы мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов бешенства и предотвращению распространения возбудителя. На территории деревни запрещены мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, их отловом, а также вывозом диких восприимчивых животных в зоопарки.

В управлении также отметили, что бешенство выявили в отобранных образцах енотовидной собаки, крупного рогатого скота и лисицы в деревнях Малиновка, Головина и селе Усть-Ламенка. Проекты постановлений об установлении карантина в этих населенных пунктах с 5 февраля отправлены на рассмотрение губернатору Тюменской области, одно из них подписано сегодня.