В детской клинической больнице в Ростове-на-Дону ввели карантин по кори

Посещения пациентов стационара запрещены

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Карантин по кори ввели в Областной детской клинической больнице в Ростове-на-Дону - одном из крупнейших медицинских центров на юге России. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

"В ГБУ Ростовской области "Областная детская клиническая больница" введен карантин по кори до 22 февраля 2024 года. В связи с этим не принимаются на плановую госпитализацию дети и их сопровождающие, не болевшие и не привитые против кори в соответствии с календарем прививок. <…> Все посещения пациентов стационара запрещены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при направлении в больницу и областную консультативную поликлинику ребенку и его сопровождающему необходимо иметь для посещения или госпитализации справку об эпидокружении, сертификат прививок с указанием вакцинации и ревакцинации против кори, либо справку о перенесенной кори, либо результат анализа крови на напряженность иммунитета против кори.

Ранее в пресс-центре Ростовской области сообщали, что ситуация с заболеваемостью корью в регионе остается напряженной. По предварительным данным, в январе 2024 года в регионе зарегистрировано более 200 случаев кори. Более половины случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону, также преимущественно в Новочеркасске, Батайске, Таганроге и Аксайском районе. Также ранее сообщалось, что ограничительные меры из-за выявленных случаев кори введены в 17 детских садах Ростовской области, групповых случаев заболевания не зарегистрировано.

Областная детская клиническая больница в Ростове-на-Дону - это многопрофильный детский стационар и консультативно-диагностический центр, оказывающие высококвалифицированную, специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь детям из Ростовской области и других регионов юга России. Как указано на сайте регионального правительства, ежегодно в медучреждении проходят лечение более 20 тыс. стационарных больных и более 70 тыс. амбулаторных.