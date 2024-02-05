Профсоюз Verdi призвал провести забастовку наземного персонала Lufthansa

Забастовка пройдет в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга, Берлина и Дюссельдорфа

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Профсоюз работников сферы услуг Verdi призвал персонал наземного обслуживания германской авиакомпании Lufthansa объявить 7 февраля предупредительную забастовку. Стачка начнется в 04:00 (06:00 мск) в среду и продлится до 07:10 (09:10 мск) четверга, 8 февраля.

Забастовка пройдет в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга, Берлина и Дюссельдорфа. "Поскольку все наземные работники, от технического обслуживания до обслуживания пассажиров и обслуживания самолетов, объявляют предупредительную забастовку, вполне вероятно, что произойдут крупные отмены и задержки рейсов", - говорится в заявлении Verdi. "Эта забастовка была бы ненужной, если бы Lufthansa предоставила персоналу наземного обслуживания такие же надбавки, как и другим группам сотрудников. Однако за столом переговоров не было готовности к этому. Поэтому мы надеемся на понимание пассажиров, потому что они, как и работники, тоже хотят положить конец нехватке персонала и улучшить качество обслуживания", - отметил представитель Verdi Марвин Решински.

Представитель Lufthansa сообщил агентству DPA, что авиакомпания намерена выполнить от 10 до 20% первоначального плана полетов во время забастовки - то есть примерно пятую часть. Таким образом, речь идет о 100-200 рейсах.

Поводом для призыва к забастовке стали продолжающиеся групповые коллективные переговоры в отношении примерно 25 тыс. наземных сотрудников Lufthansa, Lufthansa Technik и Lufthansa Cargo. По словам профсоюза, на предыдущих переговорах было выдвинуто неадекватное предложение. Verdi требует повышения зарплаты наземному персоналу Lufthansa на 12,5%, что соответствует как минимум €500 в месяц в течение 12 месяцев. Для сотрудников также будет предусмотрен общегрупповой бонус в размере €3 тыс. в качестве компенсации за инфляцию. Следующий раунд переговоров состоится 12 февраля во Франкфурте-на-Майне.

Забастовки персонала наземного обслуживания оказали огромное влияние на полеты во время последнего раунда коллективных переговоров. В июле 2022 года стачка практически парализовала воздушное движение в аэропортах Lufthansa во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. 5 февраля продолжается забастовка пилотов дочерней компании Lufthansa Discover. Часть рейсов отменена.