Посольство РФ поблагодарило власти Пловдива за восстановление памятника "Алеша"

Посол России Элеонора Митрофанова сообщила, что монумент очищен от краски и надписей

СОФИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Болгарии выразило благодарность властям Пловдива и почетному консулу РФ в городе за оперативное восстановления памятника "Алеша" после нападения вандалов.

"После очередной атаки вандалов с краской на памятник "Алеша", которая произошла 1 февраля, власти Пловдива быстро приняли необходимые меры. Сейчас монумент очищен от краски и надписей. Большое спасибо мэру города Костадину Димитрову и нашему почетному консулу Георгию Гергову", - сказала ТАСС посол РФ Элеонора Митрофанова.

Ранее памятник уже неоднократно подвергался нападению вандалов, а депутаты городского совета от партии "Демократы за сильную Болгарию" в очередной раз выступили с инициативой переноса монумента.

Идея установки в Пловдиве на холме Бунарджика памятника "Алеша" возникла в январе 1947 года. В одну из скал в самой высокой части холма была заложена капсула с посланием будущим поколениям, а на сооружение монумента всего за один год было собрано около 6,4 млн левов народных пожертвований. Конкурсная комиссия, рассмотревшая 10 проектов памятника, выбрала фигуру советского солдата, который смотрит на восток, где восходит солнце, а его автомат направлен к земле. Авторами памятника стали Васил Радославов, Александр Занков, Георгий Коцев и Иван Топалов, общее руководство взял на себя архитектор Николай Марангозов. Памятник был торжественно открыт 5 ноября 1957 года.