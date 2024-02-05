В Ярославле шесть улиц в историческом центре сделают пешеходными

Пешеходные зоны также обустроят в Рыбинске и Переславле-Залесском

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. В историческом центре Ярославля шесть улиц станут пешеходными, визуальные проекты будут представлены в марте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Уже в марте будут готовы визуальные проекты. В Ярославле пешеходными планируется сделать шесть улиц - Кирова, Депутатскую и Депутатский переулок, Максимова, Нахимсона и Андропова", - написал Евраев.

Изменения коснутся и других городов региона - в Рыбинске пешеходными станут улица Бульварная, Вознесенский и Преображенский переулки, в Переславле-Залесском зона для прогулок 7 км будет проходить вдоль реки Трубеж и Плещеева озера.

"В Угличе перспективны для пешеходных зон улица Спасская, Волжская набережная, Красноармейский бульвар. В Ростове пешеходной может стать территория у кремля. В Тутаеве есть возможности для организации зон на обоих берегах. Всего пешеходными могут стать 16,5 км улиц", - уточнил губернатор.

Евраев отметил, что из-за увеличения количества личных автомобилей во дворах становится все меньше зелени и все больше парковочных мест. В центре Ярославля машины стали ставить на тротуары. Губернатор отметил, что такая ситуация недопустима, поэтому для комфортных прогулок жителей власти организуют пространства свободные от автомобилей. По поручению главы региона проектированием и визуализацией займется ГБУ "Проектный институт".

Центр Ярославля внесен в зону Всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади 110 га находятся 140 памятников архитектуры, которые включены в списки объектов, находящихся под государственной охраной.