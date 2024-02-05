В школах Ставрополя из-за снегопада установили свободное посещение

Аналогичное решение приняли в Шпаковском округе региона

СТАВРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. В Ставрополе ввели свободное посещение школ и детских садов из-за сильного снегопада. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

"В Ставрополе сильный снегопад, по прогнозам, снег будет идти всю ночь, дорожная ситуация уже непростая. С учетом этого решили дать родителям возможность самостоятельно решить, вести ли завтра детей в школу или садик. По желанию, можно занятия пропустить. Прогулом это считаться не будет. А дорожным службам будет проще вести расчистку улиц", - написал глава региона.

Глава соседнего Шпаковского округа Игорь Серов в своем Telegram-канале сообщил о переводе школьников на дистанционного обучения из-за непогоды. Мера будет действовать 6 февраля.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, до 7 февраля в регионе ожидается сильный западный ветер с порывами до 30-32 м/с. Постановлением губернатора региона в крае ввели режим повышенной готовности.

В Telegram-канале краевого управления ГИББД отмечается, что сильные снегопады наблюдаются по всей территории Ставрополья. Дорожная ситуация также осложняется туманами. Водителям автомобилей с высокой парусностью рекомендовано отложить поездки на дальние расстояния.