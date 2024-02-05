Медведев рассказал, как работал дворником из-за низкой стипендии

По его словам, вставать приходилось рано

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, как в студенческие годы вместе с товарищем подрабатывал дворником. Воспоминаниями политик поделился в интервью для фильма телеканала "Культура" к 300-летию СПбГУ.

"Почему-то возникла иллюзия, что в советские времена на стипендию можно было жить. Я вам скажу предельно ответственно, во всяком случае, в 1980-е годы, когда я учился, жить на 40 рублей <...> было уже невозможно. На это можно было каждый день что-то съесть, умеренно", - поделился политик, отметив, что у него была повышенная стипендия за отличную учебу.

Впрочем, он все равно подрабатывал - как и все, "кто хотел и у кого не было сверхобеспеченных родителей". "Кто-то вагоны разгружал, мы с моим товарищем дворниками работали", - добавил Медведев. По его словам, вставать приходилось рано, в половину шестого - шесть утра. "Либо снег чистили, либо улицу мели. Это были еще 100 рублей. А вот на 150 рублей прожить уже было можно", - заключил замглавы Совбеза.

Также он вспомнил, как занимался тяжелой атлетикой в студенческие годы. В секцию будущий политик записался ради зачета по физкультуре, однако позднее пришлось выступить на соревнованиях. "Я был тогда совсем стройный и выступал за одну из легчайших весовых категорий. И все, меня заявили. В этой категории участников было два человека, причем оба - с нашего факультета. Я сам невеликого роста, он (соперник - прим. ТАСС) еще меньше меня. Но он был гора мышц, и тот вес, на котором я закончил, он с него начал. Но в результате я получил серебряную медаль. И с полным основанием считаю, что у меня есть серебро по тяжелой атлетике", - рассказал Медведев.