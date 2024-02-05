Системы ЖКХ обновят для 40% жителей Херсонщины за счет казначейских кредитов

В планах провести работы по капремонту 47,3 км сетей и модернизации 20 объектов водоснабжения и водоотведения в регионе

ГЕНИЧЕСК, 5 февраля. /ТАСС/. Специальные казначейские кредиты применят в Херсонской области для ремонта и модернизации систем водоотведения и водоснабжения в 24 населенных пунктах, улучшив соответствующие услуги для 40% жителей региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Фонда развития территорий, который выступает оператором программы СКК.

"В 24 населенных пунктах Херсонской области, в том числе в городах Скадовске и Геническе, с использованием этого механизма будут проведены работы по капремонту 47,3 км сетей и модернизации 20 объектов водоснабжения и водоотведения. Это позволит обеспечить качественными коммунальными услугами порядка 40% от общей численности населения", - приводятся в сообщении слова гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова.

Как уточнил губернатор Владимир Сальдо, в Скадовске уже приступили к реконструкции хлораторной, которая рассчитана на обеззараживание питьевой воды общим объемом 16 тыс. куб. м в сутки. После ввода объекта в эксплуатацию порядка 17 тыс. жителей получат в свои дома соответствующую нормам питьевую воду.

Механизм казначейских кредитов запущен в 2023 году как продолжение программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства РФ "Инфраструктурное меню". Кредиты выдаются в регионах на срок до 15 лет по ставке 3% годовых.