Движение по Садовой улице в центре Петербурга перекроют до 15 марта

Решение приняли в связи с ремонтом трамвайных путей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта перекроют по Садовой улице с 6 февраля по 15 марта в связи с ремонтом трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"С 6 февраля 2024 года по 15 марта 2024 года в связи с ремонтом трамвайных путей будет полностью прекращено движение транспорта по Садовой улице от набережной реки Мойки до Инженерной улицы",- говорится в сообщении.

На этот период ограничат движение транспорта по набережной Лебяжьей канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки, по Миллионной улице от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади, а также ограничивается движение транспорта на перекрестке набережной реки Мойки и Садовой улицы.

На время проведения ремонтных работ организуют левый поворот с Садовой улицы на Невский проспект при движении от переулка Крылова, а также двустороннее движение по набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Конюшенной площади, внесут еще несколько изменений. На части улиц в центре города введут запрет остановки и стоянки транспортных средств и изменят работу и автобусного маршрута №49.