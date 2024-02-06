Эксперт: теплая и сухая погода установится на юге России к выходным

Температура воздуха будет превышать климатическую норму в среднем на 4-8 градусов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Аномальные осадки с ветром, обрушившиеся на юг России с минувшей субботы, прекратятся к четвергу, и к выходным в регионах установится теплая и сухая погода. Температура воздуха будет превышать климатическую норму в среднем на 4-8 градусов, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Причиной сильных осадков на юге Краснодарского края стала система атмосферных фронтов, связанных с серией небольших и активных атлантических вихрей, перемещающихся по Русской равнине. Ну и, конечно же, местные условия - влияние Черного моря и близость Кавказских хребтов. <…> Во вторник и среду непогода - дожди, местами со снегом, сопровождаемые сильным ветром, будут продолжаться, но к выходным погода наладится. Пойдет область высокого давления, к началу выходных температура воздуха будет выше климатической нормы на 4-8 градусов", - сказала она.

Местами на юге России с субботы выпало 90% от всей февральской нормы осадков. За сутки, по данным на понедельник, метеостанция Сочи зафиксировала 85 мм при месячной норме 126 мм, Лазаревское - 101 мм, Кичмай - 108 мм, Горный - 75 мм. В Красной Поляне высота снежного покрова выросла с 19 см до 45 см. Сильные осадки продолжались в ночь на вторник, но днем интенсивность осадков начнет постепенно уменьшаться.

"В ночь на вторник через Волгоградскую область проходил циклон, который вольется в циркуляцию циклона над Поволжьем. Его холодные фронтальные разделы во вторник будут пересекать юг региона в сопровождении сильных осадков. На Черноморском побережье - это дожди, к северу региона - снег и мокрый снег. Осадки и ветер захватят Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области", - уточнила Котилевская.

В горной местности Кубани, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чеченской Республики до четверга пройдет мокрый снег и снег. На Северном Кавказе осадки будут сопровождаться штормовым ветром до 30-33 м/с. В горах выше 1 тыс. метров сохраняется лавиноопасность.

О Черноморском побережье

В Сочи во вторник температура воздуха составит 7-9 градусов, предполагаемое количество осадков - 40-60 мм. В ночь на среду ожидается 2-4 мм дождя. Начиная со среды погода в Сочи окончательно наладится: при переменной облачности температура будет постепенно повышаться и составит до 13-15 градусов к началу выходных.

В ночь на понедельник в результате сильных дождей на железнодорожные пути в районе перегона Дагомыс - Лоо сошел сель, движение поездов и электричек было временно остановлено. По данным РЖД, к середине дня в понедельник задерживались 18 пассажирских поездов, была организована доставка пассажиров автобусами, перевезены 3,5 тыс. пассажиров. В первой половине дня в понедельник спасатели сообщали, что последствия схода селя ликвидированы. Движение поездов на перегоне Дагомыс - Лоо перед Сочи еще не возобновлено.