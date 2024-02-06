В Омске обнаружили несанкционированную свалку яиц, проводится проверка

Надзорные органы проводят проверку

ОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Несанкционированная свалка яиц обнаружена в Омске, рассказали ТАСС в управлении Россельхознадзора по Омской области. Надзорные органы проводят проверку и принимают меры для устранения загрязнения.

"Инспекторами управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области совместно со специалистами Главного управления ветеринарии Омской области был осуществлен выезд на место несанкционированного сброса продукции животного происхождения в Октябрьском административном округе города Омска. Осмотром было установлено, что яйца, предположительно куриные, находятся в замороженном состоянии, яйца и гофрированная тара со следами тления, перемешаны со снегом и стеклом", - рассказали в управлении.

В прокуратуре Омской области ТАСС сообщили, что организована проверка соблюдения природоохранного законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры. Производитель яиц при осмотре не установлен, специалисты управления отобрали пробы и направили на исследование в лабораторию для исключения болезней. Для принятия мер по ликвидации свалки информация о ней направлена в мэрию Омска. По словам представителя ведомства, о свалке стало известно из опубликованного в соцсетях видео. На ролике с большим количеством упакованных яиц автор записи возмущается фактом выбрасывания дорогостоящего продукта, цена на который достигала в Омской области 150-170 рублей за десяток.