Между Волгоградом и Сочи восстановят авиасообщение с 1 июня

Рейсы будет выполнять авиакомпания "Победа"

ВОЛГОГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. Полетная программа между Волгоградом и Сочи возобновится с 1 июня 2024 года после полуторагодовалого перерыва. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Авиакомпания "Победа" с начала лета (с 1 июня) запускает рейсы в Сочи из Волгограда. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании", - сообщила Голодова, уточнив, что полетная программа между Волгоградом и Сочи была прекращена осенью 2022 года.

Аэропорт в Волгограде - один из немногих в ЮФО, на который с 24 февраля 2022 года не распространяется режим ограничения полетов. Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны в условиях СВО. Помимо Волгограда в ЮФО сейчас открыты только аэропорты Сочи и Астрахани. В декабре 2023 года в аэропорту Волгограда впервые годовой пассажиропоток превысил 1,5 млн человек. Из Волгограда летали в Москву, Петербург, Екатеринбург, Сургут, Челябинск, Пермь, Самару, Новосибирск, Новый Уренгой, Минводы, Уфу, Нижний Новгород, а также в Азербайджан, Армению, Турцию, ОАЭ.