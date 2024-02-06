Между Сахалином и Курилами восстановили авиасообщение после непогоды

Оно было задержано ранее более чем на сутки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Рейс до Курильска (Курилы, Сахалинская область), задержанный более чем на сутки по метеоусловиям на Курильских островах, вылетел из Южно-Сахалинска. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту им. Антона Чехова.

"Рейс вылетел, теперь осталось дождаться обратный самолет из Курильска до Южно-Сахалинска", - рассказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска, самолет до Курильска вылетел из областного центра в 16:17 (08:17 мск). Обратный рейс с новыми пассажирами прибудет на Сахалин в 19:10 (11:10 мск).

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра на Курилах с 5 февраля были задержаны рейсы между Южно-Сахалинском и двумя городами на Курилах: Курильском и Южно-Курильском. Авиасообщение с Южно-Курильском наладилось 6 февраля в обеденное время.