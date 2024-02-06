Заболеваемость ковидом в РФ увеличилась на 7,2% за неделю

Число госпитализаций выросло на 4,3%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 7,2%, а число госпитализаций выросло на 4,3%.

Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 37 субъектах РФ, заболеваемости - в 39 регионах страны.

По данным штаба, за неделю выздоровели 24 254 человека, что на 8% меньше в сравнении с показателем неделей ранее, 107 человек умерли.