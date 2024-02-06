Население Турции в 2023 году увеличилось на 92 тыс.

Этот показатель составил 85,37 млн человек

АНКАРА, 6 февраля. /ТАСС/. Население Турции по состоянию на 31 декабря 2023 года увеличилось на 92,8 тыс. по сравнению с 2022 годом и составило 85,37 млн человек. Об этом сообщил государственный институт статистики Турции.

Доля мужского населения составляет 50,1% (42,73 млн человек), женского - 49,9% (42,63 млн). Между тем годовые темпы прироста населения упали. В 2022 году этот показатель был 7,1 на 1 тыс. человек, а в 2023 году снизился до 1,1. Вырос и средний возраст турок - до 34 лет. В 2022 году этот показатель составлял 33,4. Существенно увеличилась доля населения в возрасте от 30 до 55 лет.

В 2023 году отмечено снижение количества иностранцев, проживающих и зарегистрированных в Турции. Их стало на 253 тыс. меньше, чем в 2022 году (1,57 млн на конец 2023 года).

Население Стамбула, самого крупного мегаполиса республики, уменьшилось на 252 тыс. и составило 15,65 млн человек. В Анкаре проживает 5,8 млн человек, Анталье - 2,69 млн, Измире - 4,47 млн.