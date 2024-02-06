В Турции в феврале выдадут ключи от 46 тыс. домов пострадавшим от землетрясения

Общее количество единиц недвижимости, строящейся или находящейся на стадии тендеров, составляет 307 тыс.

АНКАРА, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Турции планируют в течение февраля выдать ключи от 46 тыс. новых домов людям, которые лишились крова в результате землетрясения 6 февраля 2023 года. Об этом сообщило министерство экологии и градостроительства.

Общее количество единиц недвижимости, строящейся или находящейся на стадии тендеров, составляет 307 тыс. Эти дома расположены как в провинциях, пострадавших от землетрясения, так и в других регионах. Постепенно эти дома будут сдаваться жильцам, и до конца марта предполагается увеличить число сданных квартир и домов до 75 тыс. До конца года планируется сдать до 200 тыс. домов для пострадавших.

Всего же, по оценкам ущерба, в результате землетрясения в тои или ином масштабе пострадали порядка 850 тыс. отдельных квартир, находящихся в 680 тыс. домах. Также серьезно повреждены или разрушены 170 тыс. единиц коммерческой недвижимости. Новые дома строятся по современным стандартам сейсмоустойчивости и должны будут выдерживать мощные подземные толчки.

Помимо жилья власти продолжают и восстановление инфраструктуры, подземных коммуникаций, канализации, водопровода. После землетрясения наиболее пострадавшие провинции столкнулись с проблемой отсутствия или опасного загрязнения системы доставки питьевой воды из-за разрушения коммуникаций.

"Катастрофа века"

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Первый толчок произошел в 04:17 утра, когда почти все люди находились в домах, второй - в 05:02. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции погибли более 49,5 тыс. человек.

В республике произошедшее назвали "катастрофой века". Некоторые населенные пункты оказались почти полностью разрушены. Десятки стран оказали помощь в разборе завалов, лечении и размещении пострадавших. В частности, в наиболее пострадавших районах работали специалисты МЧС России, спасатели и медики, функционировали полевые госпитали. Десятки тысяч человек были размещены во временных контейнерных и палаточных городках.

В годовщину землетрясения президент Реджеп Тайип Эрдоган и другие представители руководства страны прибыли в пострадавшие провинции, где они встретятся с жителями, проведут оценку восстановительных работ и расскажут об их ходе. Президент уже посетил две провинции и во вторник прибыл в Кахраманмараш, где и находился эпицентр разрушительных толчков.

В ночь на 6 февраля в различных регионах Турции прошли акции памяти жертв землетрясения. Военные, сотрудники МВД, общественных организаций и простые люди в 04:17 утра вышли на улицы с зажженными свечами или фонарями, чтобы почтить память погибших.