В Карелии планируют создать территорию для тестирования беспилотников в нацпарке

Это позволит открыть центр по обучению операторов таких систем и повысить качество слежения за территорией парка

ТАСС, 6 февраля. Власти Карелии намерены создать на территории национального парка "Ладожские шхеры" в Питкярантском районе зону особого экспериментального режима для тестирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это позволит открыть центр по обучению операторов таких систем и повысить качество слежения за территорией парка, сообщила пресс-служба Минэкономразвития Карелии.

"На территории парка мы планируем создать зону особого экспериментального режима размером 100 на 150 км с целью привлечь производителей беспилотных систем. Здесь они смогут проводить испытания своих БПЛА, а также осуществить первый взлет. Кроме того, мы планируем создать на территории парка центр по обучению операторов беспилотников. Наша территория в Питкярантском районе идеально подходит для запуска дронов, так как она удалена от границы и населенных пунктов", - приводит пресс-служба слова директора национального парка Елены Кутунковой.

По данным пресс-службы, развитие БПЛА на территории парка позволит отслеживать передвижение туристов, бороться с браконьерством, упростить подсчет зверей и осуществлять мониторинг движения судов в акватории Ладожского озера. Руководство нацпарка планирует получить субсидию на приобретение беспилотных летательных аппаратов, которые после прохождения испытаний будут использоваться во всех национальных парках Карелии.

"Кроме того, Карелия может стать центром обучения специалистов по управлению БПЛА. Это создаст условия для привлечения инвестиций, развития технологий и создания новых рабочих мест в регионе", - говорится в сообщении.