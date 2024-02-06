В Сириусе первые корпуса студенческого кампуса планируют сдать в 2026-2027 годах

На территории кампуса могут реконструировать более 200 тыс. кв. м жилья

СИРИУС /федеральная территория/, 6 февраля. /ТАСС/. Первые объекты жилого квартала научно-технологического кампуса университета "Сириус", который будет создан путем реконструкции бывшей Олимпийской деревни в приморском кластере, планируют сдать в эксплуатацию в 2026-2027 годах, сообщила журналистам директор университета Лилия Кирьянова.

"В этом году мы начинаем проектирование [реконструкции бывшей олимпийской деревни]. До конца года проектирование должно пройти все экспертизы. С 2025 года уже начнутся активные строительные работы - прямо с самого начала года. Это поэтапная реконструкция, поэтапный ввод для того, чтобы у нас студенты не ждали окончания реконструкции всех зданий, - сказала Кирьянова. - В 2026-2027 году первые корпуса начнут сдаваться".

На территории кампуса планируется реконструировать более 200 тыс. кв. м жилья. Предполагается появление жилого квартала для студентов, университетской школы, университетской клиники, учебного корпуса, арендного жилья для сотрудников университета и резидентов Инновационного научно-технологического центра.

Директор университета отметила, что бюджет проекта по созданию кампуса формируется из нескольких источников. Часть средств будет направлена в рамках федерального проекта кампусов мирового уровня, часть - из бюджета федеральной территории Сириус, и "есть те средства, которые вкладываем в том числе мы сами и привлекаем партнеров", добавила она.

Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений и животных, робототехники, клинической психологии. В 2023 году на федеральной территории началась реализация проекта по созданию студенческого кампуса мирового уровня, который должен стать новым культурно-образовательным и смысловым центром "Сириуса". Проект планируется завершить до 2030 года.