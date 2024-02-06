Минобрнауки рассмотрит вопрос сохранения финансирования сейсмостанций на Байкале

По словам директора Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игоря Бычкова, сокращение количества сейсмостанций снизит оперативность оповещения о землетрясениях на 40-60 минут

ИРКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко дала поручение Минобрнауки РФ проработать вопрос сохранения финансирования Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Как сообщала ранее директор Байкальского филиала службы Елена Кобелева, из-за сокращения финансирования будет закрыто семь станций (четверть от общего количества) и сокращено 25% персонала. По ее словам, финансирование деятельности филиала в 2024 году снижено до 49 млн рублей с 53 млн рублей в 2023 году, при этом еще 15 млн рублей составляет нехватка средств.

"Как доложил вице-премьеру директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игорь Вячеславович Бычков, поступила информация о существенном снижении финансирования Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. Виктория Валериевна (Абрамченко - прим. ТАСС) дала поручение Минобрнауки РФ проработать вопрос сохранения финансирования", - сообщил Кобзев.

По информации Бычкова, сокращение количества сейсмостанций снизит оперативность оповещения о землетрясениях на 40-60 минут.