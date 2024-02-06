В СК предложили создать реестр захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны

В ведомстве отметили, что подписаны оглашения о сотрудничестве с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ и Общероссийским общественным движением "Поисковое движение России"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Реестр захоронений мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, необходимо создать в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Глава СК Александр Бастрыкин провел заседание штаба по координации поисковой и архивной работы ведомства, на котором были подведены итоги за предшествующий период и определены задачи на 2024 год. "ГСУ продолжается расследование уголовных дел о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Так, за 2023 год на основании собранных доказательств судами ряда субъектов РФ установлены юридические факты геноцида населения в период оккупации. Ведется подготовка аналогичных материалов по другим регионам РФ. Большое внимание было уделено необходимости формирования реестра захоронений мирных советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, была обсуждена работа по фиксации и расследованию злодеяний киевского режима в новых регионах нашей страны, а также идентификации неопознанных тел. "СК считает своим долгом как расследовать преступления, так и оказывать помощь раненым и родственникам погибших", - сказал отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что подписаны оглашения о сотрудничестве между СК и Национальным центром исторической памяти при президенте РФ, а также с Общероссийским общественным движением по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России".