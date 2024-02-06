Синоптики распространили штормовое предупреждение о снегопаде в Московском регионе

Местами также возможны порывы ветра 15-17 м/с, отметили в Гидрометцентре России

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра РФ распространили штормовое предупреждение о надвигающемся на Московский регион снегопаде с усилением ветра. Причиной непогоды метеорологи назвали перемещение циклона и его атмосферных фронтов через Центральную Россию.

"Днем 7 февраля в Москве и в Московской области ожидается снег, местами сильный, местами метель, на дорогах гололедица и снежные заносы", - говорится в предупреждении. Здесь же отмечается, что местами возможны порывы ветра южной четверти 15-17 м/с.

Соответствующее экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях распространил также столичный главк МЧС РФ.

В мэрии Москвы в свою очередь заверили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят работы в соответствии с погодными условиями. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - отметили в комплексе городского хозяйства мэрии, распространив предупреждение через свой официальный Telegram-канал.

Ранее в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона напомнили о приближении к региону циклона "Ольга", несущего в себе рекордные снегопады. В частности, в ведомстве предупредили, что из-за метели видимость на дорогах может ухудшиться до 500 м, в связи с чем водителям рекомендуется минимизировать поездки на личном транспорте.

Согласно прогнозам синоптиков, сильный снегопад также ожидается в Калужской и Смоленской областях. При этом температура воздуха в столице днем прогнозируется около минус 5-3 градусов, в Подмосковье - от минус 7 градусов до минус 2 градусов.