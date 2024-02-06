В Дивеевском подворье прошла первая после событий с экс-схиигуменом Сергием служба

Как сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, "начинается новая страница в истории обители"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Первая служба прошла на подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря на месте бывшего Среднеуральского женского монастыря, которым руководил лишенный сана экс-схиигумен Сергий (Николай Романов). Об этом сообщил в своем Telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

"Не один год мне пришлось слышать этот вопрос от совершенно разных людей. Когда возобновится жизнь в уральском монастыре, трагично закрытом три года назад? <…> По благословению Святейшего патриарха и Священного Синода, на подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря совершена первая служба. Начинается новая страница в истории обители", - написал он.

Бывший схиигумен и духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) стал известен весной 2020 года после публикации видео проповедей с отрицанием пандемии и призывами не соблюдать требования режима самоизоляции. Екатеринбургская епархия запретила ему публичные выступления, а после игнорирования этого требования последовательно запретила в служении, лишила сана и отлучила от церкви. В процессе епархия обязала его покинуть женский монастырь, но он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в обители захватом.

Романов был в 2021 году осужден Измайловским судом Москвы на 3,5 года колонии по обвинениям в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Бабушкинский суд столицы в 2023 году приговорил его к 5,5 года колонии по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).