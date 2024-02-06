В Таганроге здание музея, поврежденное при атаке ВСУ, отремонтируют весной 2025 года

В настоящее время на территории музея проводятся исследовательские работы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 февраля. /ТАСС/. Здание Таганрогского художественного музея, получившее повреждение при падении обломков ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июле прошлого года, планируется восстановить весной 2025 года. Об этом сообщила ТАСС директор музея Тамара Пугач.

"Выделены средства из областного бюджета на текущий год. <…> Финансирование уже пошло, и мы в феврале будем объявлять торги, проводить конкурс, для того чтобы приступить к восстановлению здания нашего музея. Ремонт планируется провести в два этапа. Большая часть средств пойдет на ремонт и реставрацию в текущем году, и завершающая часть, наверное, в первом квартале следующего года, то есть ремонт продлится до весны 2025 года", - сказала Пугач.

По словам собеседницы агентства, в настоящее время на территории музея проводятся исследовательские работы. "Специалисты должны посмотреть, насколько тяжелыми являются повреждения. <...> Все не так просто, здание очень сильно пострадало", - сказала она.

В центре Таганрога 28 июля прошлого года в переулке Лермонтовский упали обломки сбитой российскими системами ПВО ракеты комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, эпицентр ЧП пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, были разрушены стена и кровля, а также повреждены соседний многоквартирный дом, гаражи и хозпостройки. В результате происшествия пострадали более 20 человек, в том числе ребенок. СК России по факту ракетной атаки возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт).