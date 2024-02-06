YouTube без предупреждения закрыл доступ к каналу "Вести Удмуртия"

В телерадиокомпании отметили, что доступ закрыт более чем для 18 каналов региональных филиалов ВГТРК

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube без предупреждения и в одностороннем порядке закрыл доступ к каналу "Вести Удмуртия", таким образом просмотр выпусков новостных и тематических программ ГТРК "Удмуртия" на платформе стал невозможен, сообщается на сайте телерадиокомпании.

"Видеохостинг "YouTube" закрыл доступ к каналу "Вести Удмуртия". Во вторник, 6 февраля, просмотр выпусков новостных и тематических программ ГТРК "Удмуртия" на платформе стал невозможен. Причиной блокировки стала политическая позиция американского видеохостинга. Блокировка канала произошла безо всякого предупреждения и в одностороннем порядке", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что доступ закрыт более чем для 18 каналов региональных филиалов ВГТРК. Так, на данный момент известно о блокировке каналов в Тюмени, Брянске, Белгороде, Ростове, Республике Саха, Чите, Мурманске, Пскове, Томске, Вологде, Перми, Лотосе, Адыгее, Санкт-Петербурге, Саратове, Мари-Эл, Карелии и на Алтае.

Отмечается, что видеоматериалы ГТРК "Удмуртия" можно найти на платформе "Смотрим" и на официальном сайте телерадиокомпании.