В Марий Эл открыли доску Почета Герою России Леониду Рыжову в его родном лицее

Рыжов является участником специальной военной операции с первых дней ее проведения

ЙОШКАР-ОЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Доску Почета Герою России Леониду Рыжову торжественно открыли в его родном лицее в городе Козьмодемьянске республики Марий Эл. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"Под командованием Леонида Владимировича Рыжова российские военные прорвали оборону ВСУ и освободили часть территории Донбасса, благодаря его действиям российская армия смогла продвинуться к Лисичанску", - сказал Зайцев, принявший участие в мероприятии.

Он напомнил, что Рыжов является участником специальной военной операции с первых дней ее проведения. "За проявленные мужество и героизм Леонид Рыжов удостоен высшей государственной награды - Золотой звезды Героя России, также Леонид Рыжов удостоен звания Героя Луганской Народной республики", - заметил Зайцев.

Он назвал Рыжова "настоящим патриотом, примером большого мужества и доблести". "Наше Отечество всегда славилось своими героями и выдающимися людьми, они все разные, но объединяет их одно - любовь и преданность своей Родине", - подчеркнул глава республики. Он выразил уверенность в том, что для всех ребят Козьмодемьянска Герой России Рыжов, продолжающий службу в Вооруженных Силах РФ, "действительно станет примером на жизненном пути", - заключил Зайцев.