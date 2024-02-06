В Болгарии зафиксировали серию температурных рекордов

Так, абсолютный рекорд был установлен в Хасково, в южной части страны, где было зафиксировано 23,6 градуса тепла

СОФИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Метеорологи Болгарии зафиксировали серию температурных рекордов. Как сообщает телеканал BTV, абсолютный рекорд был установлен в Хасково, в южной части страны, где было зафиксировано 23,6 градуса тепла.

До этого самый теплый день в городе был отмечен в 1993 году, когда воздух прогрелся до 18,3 градусов, накануне в городе также был зафиксирован рекорд в 21,3 градуса.

Температурные рекорды также были побиты в городах Русе и Монтана.

Метеорологи сообщают, что весенняя погода с температурами в дневные часы до плюс 20 градусов и выше будет наблюдаться на всей территории страны до конца недели, а потом наступит похолодание, причем ночные температуры могут быть ниже нуля.