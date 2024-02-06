В одном из районов Калмыкии ввели карантин по бешенству животных

Причиной введения ограничительных мероприятий стал подтвержденный диагноз бешенства у собаки

ЭЛИСТА, 6 февраля. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных ввели в Малодербетовском районе Калмыкии в связи с подтвержденным диагнозом бешенства у собаки, сообщили журналистам в пресс-службе управления ветеринарии республики.

"В Малодербетовском районе установлен карантин по бешенству животных. Причиной введения ограничительных мероприятий стал подтвержденный диагноз бешенства у собаки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что распоряжением главы Калмыкии Бату Хасикова карантин установлен на территории личного подворья в селе Тундутово. Ветеринарными специалистами Малодербетовской районной ветстанции проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания. Управление ветеринарии республики рекомендовало владельцам домашних животных ежегодно проводить профилактическую вакцинацию своих питомцев против бешенства.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству животных ввели в Ики-Бурульском и Яшалтинском районах Калмыкии в связи с подтвержденным диагнозом бешенства у домашней кошки и нападением дикой куницы на женщину.

Бешенство - опасное заболевание, которое передается через слюну при укусе больным животным или через слизистые оболочки и поврежденную кожу, на которые попала слюна. Оно не поддается лечению и ведет к летальному исходу. При этом бешенство опасно как для питомцев, так и для человека. Именно поэтому специалисты уделяют большое внимание борьбе с этим заболеванием.