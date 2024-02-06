Российские активисты призвали Японию пустить спасателей РФ к застрявшим во льдах косаткам

Общественники отметили, что косатки могут умереть от жажды

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские активисты обратились к японским властям с просьбой допустить спасателей из РФ в пролив Немуро у побережья острова Хоккайдо на севере Японии, где группа косаток оказалась заблокированной в дрейфующем льду. Об этом сообщает пресс-служба общественного экологического проекта "Чистая Арктика".

"Японская сторона для спасения краснокнижных животных не принимает никаких действий, а счет буквально идет на часы. "Чистая Арктика" просит японские власти принять срочные меры по допуску российских спасателей в пролив Немуро, где скованными во льдах оказались порядка 15 косаток", - говорится в сообщении.

Общественники обратили внимание, что косатки долго не могут быть заблокированными среди льдов, в том числе из-за особенностей своего питания: воду эти млекопитающие получают из своей добычи. Поэтому, несмотря на то, что они находятся в воде, косатки могут умереть от жажды.

Как сообщала ТАСС глава ветеринарной службы "Москвариум" Ирина Суворова, косатки являются краснокнижными животными с развитым интеллектом и собственным языком общения, а текущая ситуация является критичной для их жизни и здоровья. Вероятность того, что они продержатся еще двое суток в таком состоянии, крайне мала, подчеркивала она.

Стая косаток, в которой насчитывается 16-17 особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо. Кадры с косатками, которые погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться из ловушки, с помощью дрона заснял местный исследователь в 1 км от побережья. Съемка показала, что группа включает в себя как взрослых животных, так и детенышей. Во второй половине дня косатки исчезли под водой, что может свидетельствовать об их гибели.