Оползень парализовал движение поездов в Грузии

Не могут продолжать движение поезда, следовавшие по маршрутам Зугдиди - Тбилиси, Батуми - Тбилиси и Тбилиси - Поти

ТБИЛИСИ, 6 февраля. /ТАСС/. Поезда, совершавшие маршруты Зугдиди - Тбилиси, Батуми - Тбилиси и Тбилиси - Поти, застряли из-за оползня, сошедшего на железную дорогу в районе села Молити, из-за чего не могут продолжать движение. Об этом говорится в сообщении Грузинской железной дороги.

"Из-за обильных осадков в Западной Грузии - в Молити - сошел оползень, и поезда, совершавшие рейсы, не могут продолжать движение. Составы Зугдиди - Тбилиси, Батуми - Тбилиси и Тбилиси - Поти вернутся в места, откуда отправились", - говорится в заявлении.

Выполнение указанных рейсов зависит от погоды. Движение поездов будет восстановлено после полного очищения железнодорожного полотна, добавили в компании.

Кроме того, из-за непогоды Грузинская железная дорога отменила рейсы Тбилиси - Батуми, Тбилиси - Зугдиди, Тбилиси - Озургети - Кутаиси, Батуми - Тбилиси, Озургети - Кутаиси - Тбилиси, Поти - Тбилиси, Хашури - Зестафони, Зестафони - Хашури, запланированные на 7 февраля.

Погода по всей Грузии резко ухудшилась во вторник. На западе страны, а также в высокогорных районах выпало большое количество снега, что вызвало проблемы на дорогах. В Кедском муниципалитете региона Аджария сошел оползень. Погибли два человека. По данным центра по управлению общественной безопасностью 112, непогода продлится несколько дней.