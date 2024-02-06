Родителям подростков из Уфы выписали штрафы после откровенной вечеринки детей

Соответствующие документы направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних

ТАСС, 6 февраля. Родители подростков из Уфы, откровенное видео с вечеринки которых было опубликовано в сети, будут оштрафованы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Башкирии.

"В отношении родителей подростков сотрудниками управления МВД России по городу Уфе составлены акты об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - сообщили в ведомстве, отметив, что документы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Ранее в сети распространились кадры, на которых запечатлено, как подростки веселятся в лимузине, танцуют и поют, при этом один из них - без одежды. На других видео подростки танцуют в помещении, при этом некоторые полураздеты.