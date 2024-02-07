Миронов предложил расширить госстрахование муниципальных служащих из-за возросших рисков

По мнению председателя партии "Справедливая Россия - За правду", заключаемые сейчас договоры страхования не относят к страховым случаями гибель служащего или получение им увечья из-за ударов беспилотников, ракет, мин и других снарядов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением расширить гарантии по государственному страхованию муниципальных служащих с учетом рисков, которым они подвергаются в приграничных областях и районах, близких к зоне боевых действий. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

Согласно действующему законодательству, служащему гарантируется обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей, отметил Миронов. Однако, по мнению председателя партии, заключаемые сейчас договоры страхования не относят к страховым случаями гибель служащего или получение им увечья из-за ударов беспилотников, ракет, мин и других снарядов. При этом муниципальные служащие на приграничных с Украиной территориях постоянно выезжают в места, которые обстреливали ВСУ, оказывают первую помощь пострадавшим жителям, составляют акты о повреждении имущества, при необходимости организуют эвакуацию, подвергая опасности свои жизни и здоровье, добавил депутат.

"Принимая во внимание влияние военных рисков на размер страховой премии по указанным выше случаям, прошу вас рассмотреть возможность обеспечения страхового покрытия за счет соответствующей государственной поддержки, предусматривающей возмещения страховым организациям понесенных ими расходов на страховые выплаты в связи с причинением вреда жизни или здоровью муниципальных служащих в связи с исполнением ими должностных обязанностей", - говорится в документе.