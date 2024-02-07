На крупной геотермальной станции Камчатки началось бурение новых скважин

Планируется к 2028 году пробурить еще три новых скважины для Мутновской ГеоЭС-1

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Энергетическое предприятие Камчатки - ПАО "Камчатскэнерго" - ведет разработку новых производственных скважин для Мутновской геоэлектростанции. Это позволит увеличить располагаемую мощность станции, сообщает пресс-служба энергокомпании.

"В настоящее время пробурено 250 м, предполагаемая глубина добычной скважины составит около 2 тыс. м. От новых скважин к Верхне-Мутновской ГеоЭС будет проложен трубопровод и выполнены работы по подключению трассы, которая доведет теплоноситель до станции. Ввод в производственный цикл новых скважин позволит увеличить располагаемую мощность Верхне-Мутновской ГеоЭС за счет использования дополнительного объема геотермального теплоносителя. Планируется к 2028 году пробурить еще три новых скважины для Мутновской ГеоЭС-1", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выработка электроэнергии на Верхне-Мутновской ГеоЭС и Мутновской ГеоЭС-1 (входят в состав Мутновской ГеоЭС) производится за счет использования геотермального пара, поступающего из продуктивных скважин. Для поддержания располагаемой мощности и устойчивой работы геотермальных электростанций необходимо бурение и ввод в эксплуатацию новых добычных скважин.

Мутновская ГеоЭС представляет собой геотермальную электростанцию с прямым использованием пара. Установленная мощность электростанции - 50 МВт. Геотермальный теплоноситель поступает на станцию по трубопроводам из скважин, пробуренных на Мутновском месторождении парогидротерм.