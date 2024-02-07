Челябинские таможенники изъяли на границе с Казахстаном почти тонну украинских конфет

В отношении перевозчика возбуждено административное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Мобильная группа Челябинской таможни обнаружила у водителя грузовика на границе с Казахстаном почти тонну украинских конфет, ввоз которых запрещен по постановлению правительства РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

"Крупную партию украинских конфет известной марки общим весом около тонны обнаружили сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Нелегальный товар изъят", - сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что всего в грузовике было обнаружено свыше 800 упаковок карамели, вафель, ириса, трубочек и батончиков. Их ввоз в Россию запрещен в соответствии с постановлением правительства РФ. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов на ввоз товаров в Российскую Федерацию).