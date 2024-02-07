В Киеве из-за отключения ЛЭП без света остались более 19 тыс. абонентов

В Минэнерго Украины также сообщили о повреждении электросетей в Харькове, из-за чего обесточены около 1 тыс. потребителей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 19 тыс. абонентов остались без света в Киеве вследствие повреждения ЛЭП. Об этом сообщило Минэнерго Украины.

"Отключились линии электропередачи. Обесточены подстанции. Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах - всего 19,4 тыс. абонентов. Энергетики рассчитывают восстановить энергоснабжение в течение трех часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

В ведомстве также сообщили о повреждении электросетей в Харькове, из-за чего обесточены около 1 тыс. потребителей. Кроме того, по данным Минэнерго, отключены 226 потребителей в Николаеве.

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, а также в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.