Хинштейн назвал блокировку YouTube каналов ВГТРК инструментом информвойны с РФ

Глава комитета Госдумы по информполитике отметил, что видеохостинг "методично выжигает неугодную его покровителям точку зрения"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Блокировка видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) - очередной инструмент информационной войны с Россией. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Массовая блокировка региональных каналов ГТРК в YouTube - это еще один инструмент информационной войны с Россией. YouTube методично выжигает неугодную его покровителям точку зрения - чувствуете, как пахнет хваленой американской свободой слова и демократией?" - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что ранее видеохостинг заблокировал канал "Дума-ТВ", из-за чего канал подал иск к ООО "Гугл" на 1 млрд рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск канала "Дума-ТВ" к ООО "Гугл" на 1 млрд рублей и постановил восстановить доступ к каналу на видеохостинге YouTube. Совет Думы в ноябре прошлого года принял решение направить средства, взысканные с компании "Гугл", на реабилитацию и оздоровление детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных регионов, пострадавших в результате преступных действий со стороны киевского режима.

"Предлагаю коллегам с ГТРК пойти по проторенной нами дорожке, чтоб деньги наших американских "партнеров" наконец-то были направлены в действительно мирное русло", - отметил Хинштейн.

В ВГТРК ранее сообщили, что видеохостинг закрыл доступ как минимум к 19 каналам региональных филиалов телекомпании. На данный момент известно о блокировке каналов Адыгеи, Алтая, Астраханской, Белгородской, Брянской и Вологодской областей, Забайкальского края, Карелии, Марий-Эл, Мурманской области, Пермского края, Псковской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Саратовской, Томской и Тюменской областей, Удмуртии и Якутии.