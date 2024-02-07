В Сириусе появится олимпийский бассейн

К проектированию этого объекта приступят уже в 2024 году

СИРИУС /федеральная территория/, 7 февраля. /ТАСС/. Олимпийский бассейн планируют построить на федеральной территории Сириус, к проектированию этого объекта приступят уже в 2024 году. Об этом журналистам сообщила председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева.

"На самой федеральной территории мы тоже закладываем, например, планы строительства олимпийского бассейна. Таким образом, все, что связано с парусным, гребным, водным [спортом], получает целый кластер", - сказала Шмелева.

Председатель совета отметила, что в настоящее время в Сириусе готовится Единый документ территориального планирования, в соответствии с которым размещение объекта планируется внутри олимпийского кластера. "Планируем размещение такого объекта - 50-метрового, чтобы он был доступен и интересен как профессиональным спортсменам и тренерам, так и всем жителям федеральной территории, - рассказала Шмелева. - У нас принята госпрограмма - как раз куда мы заложили этот объект и развитие физкультуры и спорта, где мы перейдем к проектированию уже в этом году".

Шмелева подчеркнула, что в спортивных секциях на федеральной территории Сириус представлены все возрасты. "Это бесплатно для детей, они ходят и занимаются уже по 17 видам спорта, две тысячи детей у нас занимается, но это не предел", - добавила она.