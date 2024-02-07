В Коми ученики из пострадавшей от пожара школы продолжат учиться с 8 февраля

Очные занятия возобновятся с 12 февраля

СЫКТЫВКАР, 7 февраля. /ТАСС/. Ученики школы в селе Грива Койгородского района Республики Коми, в которой во вторник произошел пожар, продолжат учебу в дистанционном режиме с 8 февраля, а очные занятия возобновятся с 12 февраля. Младшеклассников будут кормить в соседнем детском саду, сообщили ТАСС в администрации села.

"Учебный процесс с завтрашнего дня возобновится в дистанционном режиме, а с понедельника, 12 февраля, - в обычном режиме. До этого нужно провести генеральную уборку, это работа на несколько дней. Необходимо подготовить классы, расставить мебель, подключить технику. Одновременно с этим разбирают конструкции сгоревшей части", - сообщили ТАСС в сельской администрации.

Школа в Гриве - малокомплектная, в ней учатся 38 детей с первого по девятый класс, старшеклассники учатся в соседних селах. Временно решен вопрос с питанием детей. "Учеников начальной школы будут кормить в соседнем детском саду. А для детей постарше выделят обеденный перерыв, чтобы успели сходить на обед домой - все живут поблизости, деревня маленькая", - добавили в администрации.

Гривенская школа основана в 1887 году, но нынешние помещения расположены в деревянном здании 1977 года постройки. В последние три года проводился капитальный ремонт, вложено 4 млн рублей. По факту пожара следователи СК РФ по региону и прокуратура проводят проверки.