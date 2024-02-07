В Петербурге презентовали "Ласточку" в честь юбилея снятия блокады Ленинграда

Вагоны поезда рассказывают о быте, искусстве и промышленности того времени, экспозиция станет постоянной, а поезд будет включен в пригородную сеть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Тематический электропоезд "Ласточка", посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, презентовали на Финляндском вокзале Петербурга. Вагоны поезда рассказывают о быте, искусстве и промышленности того времени, экспозиция станет постоянной, а поезд будет включен в пригородную сеть ОЖД, сообщил ТАСС начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

"Этот пригородный электропоезд "Ласточка" посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его первый рейс будет осуществлен на станцию Ладожское озеро, в последующем мы также планируем его запустить и по другим направлениям, где есть пригородное сообщение. Экспозиция станет постоянной, поезд проработает не один год и будет транслировать связь поколений", - сказал он.

Голомолзин также пояснил, что в расписании сделают особую пометку о тематическом поезде, чтобы люди могли отследить и попасть именно на него. Проект появился по аналогии с Пушкинской "Ласточкой", которая была запущена ранее и пользовалась большим спросом у жителей и гостей Петербурга и области. Здесь также есть возможность с помощью QR-кода перейти по ссылке и прочесть дополнительную информацию.

По словам начальника Октябрьской железной дороги, поезд стал проводником эпохи, иллюстрации были оформлены такими образом, чтобы максимально воссоздать те времена. Каждый из пяти вагонов посвящен одной из тем жизни города в страшные 872 дня блокады: жизнь и быт ленинградцев, медицина в годы блокады, культура и искусство, промышленность, дети-участники обороны Ленинграда, Дорога Жизни и Дорога Победы.

Как отметил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, город совместно с РЖД разработал концепцию развития жд узла. Тактовое движение электричек уже организовано до Павловска, Ораниенбаума и Красного Села. В планах на этот год - запустить такт еще по двум направлениям.

Театрализованная реконструкция прибытия первого после прорыва блокады Ленинграда поезда в феврале 1943 года на Финляндском вокзале © Петр Ковалев/ ТАСС

"Поезд Победы"

Запуск тематического электропоезда также приурочили к 81-й годовщине прибытия первого поезда после прорыва блокады Ленинграда. По ежегодной традиции на перрон Финляндского вокзала прибыл и легендарный паровоз СО18-2018. Паровозы именно этой серии стали одними из первых, вошедших в поверженный Берлин. Также в состав ретропоезда вошли вагоны-теплушки начала ХХ века и исторические классные (пассажирские) вагоны 1930-х годов. В честь памятных событий на территории вокзала развернулось театрализованное представление с участием реконструкторов, которые подобно жителям блокадного Ленинграда встречали первый поезд.

7 февраля 1943 года в Ленинград впервые после прорыва блокады прибыл поезд с продовольствием, положив начало легендарной "Дороге Победы". 33-километровая железнодорожная линия между Шлиссельбургом и станцией Поляны была построена всего за 17 дней после прорыва блокады. Она находилась в прямой видимости противника и подвергалась постоянным обстрелам. Машинисты называли этот путь "коридором смерти", но для сотен тысяч ленинградцев он стал дорогой спасения.