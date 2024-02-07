Путин заявил, что индексация соцвыплат с 1 февраля коснулась уже 20 млн россиян

На 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат, отметил президент

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 40 различных социальных выплат были проиндексированы с 1 февраля на 7,4%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек, - сказал Путин. - Это материнский капитал на первого ребенка - он теперь стал 630 тыс. рублей, - на второго ребенка - 833 тыс. рублей".

Путин напомнил, что с 1 января увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - на 18,5%, до 19 242 рублей. "На 7,5% увеличено единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия у 31 млн неработающих пенсионеров", - отметил глава государства.