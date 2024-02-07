Глава КЧС сообщил, что в Академии МЧС РФ обучаются 17 граждан Таджикистана

Рустам Назарзода также рассказал о планах по подготовке около 50 спасателей международного уровня для оказания помощи в ликвидации стихийных бедствий за пределами страны

ДУШАНБЕ, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 17 офицеров и курсантов из Таджикистана проходят обучение в Академии МЧС РФ. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана Рустам Назарзода, отвечая на вопрос ТАСС.

"В Академии МЧС России обучается ряд офицеров из числа сотрудников комитета, а также обучаются и курсанты, граждане страны, которые по окончании учебного курса будут возвращены в Таджикистан и работать в КЧС", - сказал глава ведомства, уточнив, что это 6 офицеров комитета и 11 курсантов.

Назарзода отметил, что сотрудничество спасательного ведомства с Россией осуществляется в рамках таких международных договоров и организаций, как ОДКБ, СНГ. "Также у нас есть двусторонний план мероприятий, подписанный руководителями ведомств [КЧС и МЧС], в соответствии с которым мы продолжаем работу с коллегами из России", - пояснил он. По его словам, МЧС РФ предоставляет информацию о всех происходящих несчастных случаях, авариях, техногенных катастрофах, в которые попадают граждане Таджикистана. "Мы незамедлительно получаем информацию от наших российских коллег", - подчеркнул Назарзода.

Кроме того, председатель комитета рассказал о планах по подготовке порядка 50 спасателей международного уровня к осени этого года для оказания помощи в ликвидации стихийных бедствий за пределами страны. "Они будут оснащены специальным обмундированием, транспортом, техникой и обучены английскому языку", - добавил он. Также, по его словам, комитет начинает строительство кинологического центра в ущелье Каратаг (50 км к западу от Душанбе), где в настоящее время уже строится центр по подготовке спасателей. Назарзода уточнил, что здесь будут готовиться специалисты по поиску людей под завалами, позже начнется строительство центра по подготовке водолазов. "Эта работа уже началась", - резюмировал глава ведомства.

По данным КЧС, в 2023 году на территории республики зафиксировано 557 чрезвычайных ситуаций природного характера, в результате которых погиб 51 человек, повреждения получили 640 домов, из них 44 полностью разрушены, также повреждены сотни вспомогательных строений и хозяйственных объектов, дорог, линии электропередачи и другие объекты. Общий ущерб, нанесенный бедствиями, превысил $7 млн.