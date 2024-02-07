Участники СВО и члены их семей пройдут диспансеризацию в клиниках Кузбасса вне очереди

В регионе в целом уделяется большое внимание развитию здравоохранения, сообщил губернатор Сергей Цивилев

КЕМЕРОВО, 7 февраля. /ТАСС/. Участники специальной военной операции, а также члены их семей должны в приоритетном порядке проходить диспансеризацию в медицинских учреждениях Кузбасса. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Сергей Цивилев по итогам рабочей поездки в Южно-Кузбасскую агломерацию.

"Нужно уделить этому вопросу повышенное внимание, в случае необходимости оказывать помощь и поддержку", - сказал Цивилев в рамках встречи с врачами Осинниковской горбольницы, касаясь темы оздоровления участников СВО и членов их семей.

Он также отметил, что в регионе в целом уделяется большое внимание развитию здравоохранения. В частности, речь идет о масштабной модернизации, возведении новых больниц и поликлиник. "Главная задача - повысить качество и доступность медицинской помощи во всех населенных пунктах региона, главное - это укомплектованность больниц и клиник высококвалифицированными кадрами", - подчеркнул Цивилев. Относительно последнего утверждения он также заметил, что власти должны создавать в Кузбассе современные медицинские условия, повышать квалификацию врачей и готовить своих специалистов.

Как пояснили в пресс-службе губернатора региона, в рамках поездки Цивилев ознакомился с работой Осинниковской городской больницы - одного из самых социально значимых учреждений сразу двух муниципалитетов. Медицинскую помощь здесь получают более 44 тыс. жителей Осинников и 29 тыс. жителей Калтана. В структуру больницы входят четыре взрослые и две детские поликлиники, женская консультация, станция скорой медицинской помощи и стационарный блок, включающий в себя терапевтическое, хирургическое, реанимационное, гинекологическое, операционное, травматологическое отделения и детскую больницу. "Для улучшения качества и доступности медицинской помощи в 2021 году на территории стационара обустроена вертолетная площадка для эвакуации тяжелобольных пациентов в крупные больницы региона", - заметили в пресс-службе. В настоящий момент в хирургическом отделении проводится косметический ремонт. До конца 2024 года в поселке Тайжина будет построена новая модульная врачебная амбулатория, которая будет обслуживать 4,5 тыс. человек.