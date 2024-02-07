Новый дизайн карты "Подорожник" посвятят 300-летию СПбГУ

Тираж составит 35 тыс. штук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Дизайн новой единой проездной карты "Подорожник" в Петербурге посвятят 300-летию СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет), в продажу он поступит в День российской науки, тираж составит 35 тыс. штук. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"8 февраля в продажу поступит лимитированная серия проездных карт "Подорожник", посвященная 300-летию со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета. Приобрести юбилейную карту можно будет с самого утра во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок",- говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что тираж электронных карт был разработан в фирменном стиле СПбГУ и составил 35 тыс. штук.

Санкт-Петербургский государственный университет - первый университет России. Он был основан 8 февраля 1724 года по указу императора Петра I. За три века истории вуза в нем учились и работали тысячи выдающихся ученых, общественных, государственных и политических деятелей, писателей, художников и музыкантов.