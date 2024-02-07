Запорожская область получила самую большую партию автобусов в Донбассе и Новороссии

В регион поставили 350 машин

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Запорожская область получила 350 новых автобусов для межмуниципальных, муниципальных и межрегиональных маршрутов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Благодаря инициативе президента у нас пойдут 350 автобусов по Запорожской области. Первые 52 автобуса выходят на 12 маршрутов с завтрашнего дня. Все они будут работать по правилам, которые действуют в России в сфере организации общественного транспорта. <…> Первые автобусы начинают работать в городе Мелитополе, следующий будет город Бердянск, там, где у нас подготовлены дороги", - сказал Балицкий.

Губернатор осмотрел новые автобусы и попробовал оплатить проезд с помощью банковской карты, отметив удобство такого способа расчета. От также подчеркнул, что транспорт оснащен "видеокамерами, информационными табло, люками безопасного выхода, есть места для инвалидов". Все автобусы - отечественного производства, они оборудованы системой транспортной безопасности, низкопольные - для удобства маломобильных граждан.

Глава региона пообщался с водителями автобусов. Он спросил, устраивают ли их условия работы, и получил утвердительный ответ, а также поинтересовался их опытом пассажирских перевозок. Все водители - местные жители, знающие маршрутную сеть. Кроме того, перед выездом на маршруты они прошли стажировку на новой технике под руководством опытных наставников.

На вопрос журналистов, будет ли повышаться стоимость проезда, Евгений Балицкий ответил отрицательно: "У нас не ожидается повышение тарифа, но теперь у нас будут более комфортные автобусы, это тоже для человека большой плюс. Стоимость у нас будет для льготной категории 15 рублей и 25 общий проезд, также, как и было, мы эту стоимость оставляем".

Обеспеченность транспортом

Как рассказал министр транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области Сергей Прудиус, все 350 автобусов будут поэтапно выводить на маршруты. С 8 февраля 52 машины выйдут на улицы Мелитополя, затем еще 67 - на дороги Бердянска. Для комфорта пассажиров были выбраны наиболее востребованные и социально значимые маршруты.

Он отметил, что "автобусы для Запорожской области приобретены благодаря инициативе президента России по линии специальных казначейских кредитов, оператором которых является Фонд развития территорий". Теперь, по словам министра, транспортная инфраструктура области обеспечена подвижным составом на 65%.

"Мы получили самую большую партию автобусов в новых регионах, и обновление у нас идет активное. <…> В Запорожской области 15 лет не менялся подвижной состав. Вместе с тем, оставшиеся 35% будут обеспечены существующими перевозчиками, в том числе частными", - сказал Прудиус. Он подчеркнул, что перевозчики, работавшие в области ранее, не будут ущемлены и останутся работать на маршрутах на равных условиях.